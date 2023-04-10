В Челябинске группа мигрантов убила 17-летнего мальчика
В Челябинске убили 17-летнего подростка. Об этом 10 апреля сообщает Mash.
Челябинские подростки наткнулись на группу мигрантов во время прогулки. Между ними завязалась словесная перепалка. Один из приезжих достал нож и начал угрожать. Местные ребята в этот момент испугались и убежали. Однако один из них — 17-летний Игорь — не успел этого сделать, получив несколько ударов ножом.
Отмечается, что подросток был неконфликтным и дружелюбным.
Его мать узнала о смерти ребенка около четырех часов утра. Ей позвонили полицейские и сообщили, что сын погиб.