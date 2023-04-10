Украина изменила «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов

Украина изменила «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому.

Отмечается, что нет информации о том, в чем заключаются изменения и какого они масштаба.

Данные о том, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, появились в четверг. В них описывалось состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению.