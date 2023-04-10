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Уклонистам от армии запретят выезжать за пределы России

В России планируют применять ограничительные меры к уклонистам от армии. Об этом 10 апреля заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполов.

«Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения», — заявил Картаполов.

Сначала военнообязанному запретят выезжать из страны, затем запретят водить машину, оформлять кредиты и статус ИП, а также совершать сделки с недвижимостью.

Отметим, что поправки о едином реестре военнообязанных Госдума рассмотрит 11 апреля.

Ранее сообщалось о том, что электронные повестки в военкомат будут дублировать бумажными.