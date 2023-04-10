Рязанские туристы получат интернет и связь за рубежом за бронирование отелей

Рязанские туристы при поездках за границу смогут бесплатно пользоваться международным роумингом при бронирования отелей через МТС Travel. Бесплатными останутся как входящие, так и исходящие вызовы, а мобильный интернет не нужно будет докупать. Бронировать отель можно до 31 мая, а в поездки отправляться до конца лета.

Такая возможность у жителей области появится благодаря скидке в 100% на роуминговую опцию «Забугорище», которую цифровая экосистема МТС подарит при бронировании любого зарубежного отеля через МТС Travel. На сайте и в приложении сервиса доступен широкий выбор отелей по России и за границей, в том числе в наиболее популярных сегодня странах — ОАЭ, Турции, Армении, Казахстане, Узбекистане, Грузии и других. Оплатить бронирование жилья в любой стране можно картами российских банков.

Чтобы воспользоваться скидкой на роуминг и сэкономить на связи в отпуске, необходимо быть абонентом МТС и пользоваться одним из пакетных тарифов. Если уже есть SIM-карта оператора, осталось лишь авторизироваться и забронировать отель на МТС Travel до 31 мая 2023 года. Скидка активируется на весь период проживания в выбранном отеле, включая день выезда. Сообщение с уведомлением о её предоставлении придёт за сутки до заселения.

Также до конца мая 2023 года на МТС Travel можно получить повышенный кешбэк за бронирование отелей — сервис вернёт до 10% от стоимости заказа в поездках по России на счёт МТС Cashback. Воспользоваться этим предложением могут не только клиенты МТС, но и абоненты других операторов.

Потратить баллы кешбэка можно на товары розничных магазинов МТС, подписку онлайн-кинотеатра KION, билеты на концерты, шоу и театральные представления в сервисе МТС Live и другие предложения МТС и партнёров. Зарегистрироваться в МТС Cashback можно по номеру телефона любого оператора.