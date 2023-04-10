Рязанка получила девять лет колонии за убийство своей подруги

В Рязани присяжные заседатели рассмотрели апелляцию на уголовное дело по факту убийства женщины. Об этом сообщает прокуратура региона.

В декабре 2020 года осужденная и ее подруга находились квартире и распивали алкоголь. Через некоторое время между ними завязался словесный спор. Хозяйка дома взяла нож и ударила им приятельницу в область грудной клетки. Через несколько минут женщина скончалась.

На суде рязанка свою вину не признала. В результате ей назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.