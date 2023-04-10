Путин назвал поддержку и помощь людям главной задачей властей в контексте СВО

Путин назвал поддержку и помощь людям главной задачей властей в контексте СВО. Такое заявление президент сделал в понедельник, 10 апреля, по завершении доклада губернатора Приморья Олега Кожемяко о работе по обеспечению нужд СВО, а также о работе с военными и их семьями.

Во время доклада, Кожемяко сообщил Путину, что в Приморье провели все необходимые выплаты семьям военнослужащих. Политик уточнил, что администрация на местах оказывает им содействие в решении социальных и бытовых задач. Также семьям военнослужащих помогают волонтеры и неравнодушные соседи. Он пояснил, что Приморский край справляется с этими задачами своими силами и намерен продолжать эту работу дальше.

«Спасибо. Самая главная задача — это поддержка людей, помощь людям», — ответил на это Путин.