Прокуроры проверят соблюдение противопожарных правил на заправке в Скопине

Прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарных правил на газовой заправке в Скопине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в Скопине 10 апреля около заправки на улице Пушкина загорелся газовоз. В момент инцидента его готовили к перекачке топлива в резервуары.

С огнем боролись 73 пожарных на протяжении двух часов.

Источник Рзн. инфо сообщил, что во время происшествия было эвакуировано 13 человек. Сгорел газовоз и цистерна.