На заседании Рязанской облдумы в среду рассмотрят вопрос о сложении полномочий депутатом Станиславом Подолем

На заседании Рязанской облдумы в среду рассмотрят вопрос о сложении полномочий депутатом Станиславом Подолем. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет «Вид сбоку».

Издание сообщило, что в повестку дня заседания рязанской облдумы внесен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Станислава Подоля. Этот вопрос на заседании рассмотрят в первую очередь.

Заседание пройдет в среду, 12 апреля.

Напомним, ранее Подоля освободили от наказания по делу об отравлении детей в детсадах Москвы.