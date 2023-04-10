На заседании Рязанской облдумы в среду рассмотрят вопрос о сложении полномочий депутатом Станиславом Подолем
На заседании Рязанской облдумы в среду рассмотрят вопрос о сложении полномочий депутатом Станиславом Подолем. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет «Вид сбоку».
Издание сообщило, что в повестку дня заседания рязанской облдумы внесен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Станислава Подоля. Этот вопрос на заседании рассмотрят в первую очередь.
Заседание пройдет в среду, 12 апреля.
Напомним, ранее Подоля освободили от наказания по делу об отравлении детей в детсадах Москвы.