Мобилизованные бойцы из Рязанской области побывали в краткосрочном отпуске

Мобилизованные бойцы из Пронского района с позывными Юджи и Майкл побывали в краткосрочном отпуске. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Боец Майкл уже практически отгулял отпуск — на днях он вернется к своим бойцам. За время отдыха он успел многое: расцеловать маму, обнять сестру, посмотреть, как растут племянники, навестить могилу отца, встретиться с главой поселения, сходить в школу, пообщаться с друзьями и рязанскими коллегами. «Но все мои мысли по-прежнему там, с ребятами, в зоне соприкосновения, где рвутся снаряды, и грохочет техника. Мирная жизнь для меня теперь возможна только вместе с нашей победой. Мы уверены в своих силах. Победа стала делом принципа и чести для каждого российского бойца», — сказал солдат.

Майкл купил себе новую форму и берцы, поскольку старая обувь из-за множества передвижений в плачевном состоянии. «И хотя нас полностью снабжают, но хочется подобрать одежду и обувь именно под себя», — отметил солдат. Отметив свое 25-летие 6 апреля, он снова отбудет в воинскую часть.

Боец с позывным Юджи поделился, что понял, что чувствовал его дед в Великую Отечественную войну, будучи солдатом. «Единение со своей страной, с армией, с народом! Здесь я востребован и нужен, как и каждый из пацанов», — подчеркнул воин.