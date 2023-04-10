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Двум иностранцам дали 10 и 11 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней

Двух мигрантов признали виновными за изнасилование несовершеннолетней. Об этом 10 апреля сообщает следком.

Два безработных молодых человека 1995 и 1997 годов рождения совершили преступление 20 июня 2021 года. В Рязани на берегу реки Плетенки они изнасиловали 17-летнюю девушку, а также совершили по отношению к ней иные насильственные действия сексуального характера. Волю потерпевшей они подавили избиением.

В результате в отношении иностранцев возбудили уголовное дело (пункт «а» часть 3 статья 131, пункт «а» часть 3 статья 132 УК РФ). Старшему злоумышленнику суд назначил 10 лет лишения свободы, младшему — 11 лет.