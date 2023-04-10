CNN: США шпионили за Зеленским

CNN сообщил, что США следили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом телеканал передал со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона.

По информации канала, на слежку за Зеленским указывал один из документов.

Источник, близкий к президенту, заявил CNN, что не удивлен ситуации и назвал ее «ожидаемой». Отмечается, что украинские чиновники разочарованы утечкой.

По информации телеканала в отчете, основанном на данных радиотехнической разведки, указано, что в конце февраля президент Украины предложил «нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» при помощи беспилотников, поскольку у Киева нет дальнобойного оружия, которое способно достичь таких целей.

По мнению CNN, полученные разведданные могут объяснить заявления США о нежелании предоставлять Украине оружие дальнего радиуса. Это связано с опасением, что Киев может с их помощью ударить по объектам внутри России.