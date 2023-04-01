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В России проиндексировали социальные пенсии
Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексированы на 3,3%. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексированы на 3,3%. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2023 года утвердили в размере 1,033.

«С 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%. Таким образом, за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум», — поясняется в сообщении на сайте Минтруда.

Индексация коснется около 4 млн человек. Социальные пенсии получают граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Тем, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума, положена социальная доплата.