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В мэрии отреагировали на жалобы о «свинарнике» на площади Новаторов
В рязанской мэрии отреагировали на возмущения горожан о грязи на территории ярмарки на площади Новаторов. В субботу, 1 апреля, специалисты управления экономики цифрового развития и контрольно-аналитического управления выезжали на территорию ярмарки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рязанской мэрии отреагировали на возмущения горожан о грязи на территории ярмарки на площади Новаторов. В субботу, 1 апреля, специалисты управления экономики цифрового развития и контрольно-аналитического управления выезжали на территорию ярмарки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пост возмущенной рязанки ранее появился в группе «Рязань».

"Это площадь Новаторов! Территория рядом с новым Сретенским храмом. Машины месят грязь, уничтожая будущий газон. Людям негде пройти, не утонув в месиве. И не надо сваливать на погоду! Приглашаю вас на ярмарку всем составом! Почувствуйте всю прелесть свинарника", — говорится в сообщении.

С торгующими провели беседы о необходимости соблюдения правил благоустройства, отметили в пресс-службе мэрии. Сотрудники составили 15 актов о незаконной парковке на зеленых зонах. Работу в этом направлении пообещали продолжить, а вопрос держать на контроле ответственных специалистов.