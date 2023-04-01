В черте Рязани уровень воды в Оке повысился на 16 сантиметров

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 16 сантиметров и сейчас составляет 538 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 1 апреля.

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 16 сантиметров и сейчас составляет 538 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 1 апреля.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 13 сантиметров и составляет 532 сантиметра, в районе Касимова Ока прибавила еще 6 сантиметров — до 489 сантиметров выше нуля.

В реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 9 сантиметров — до 639 сантиметров, в Проне в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 89 сантиметров и составляет 358 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова понизился на 18 сантиметров и составляет 663 сантиметра, у Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 5 сантиметров и составляет 158 сантиметров.

Остаются подтопленными 14 низководных мостов. Водой отрезаны 13 населенных пунктов. В регионе организовано 8 лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуации не требуется. Движение транспорта по мостам прекращено, установлены ограждения и запрещающие знаки.