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Суд Киева назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца
Шевченковский районный суд Киева отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца. Об этом сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале.

Шевченковский районный суд Киева отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца. Об этом сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале.

«Митрополиту Павлу дали два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими», — сообщается в публикации.

На заседании прокурор заявил, что с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь (митрополит Павел) «решил оправдывать „агрессию РФ“, будучи наместником Киево-Печерской лавры, путем общения с прихожанами монастыря».

Ранее суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту на понедельник, 3 апреля, из-за его плохого состояния, однако позже суд согласовал принудительный привод священнослужителя.

К митрополиту Павлу 1 апреля пришли с обысками сотрудники СБУ и предъявили подозрения со стороны украинских властей по двум статьям: «Разжигание межрелигиозной вражды» и «Оправдание агрессии России».