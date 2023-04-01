Рязанцы возмутились «варварской» обрезкой деревьев в городе

Жителей Рязани возмутила обрезка деревьев в городе. Посты об этом в субботу, 1 апреля, появились в соцсетях.

Жителей Рязани возмутила обрезка деревьев в городе. Посты об этом в субботу, 1 апреля, появились в соцсетях.

«В городе продолжается варварская обрезка деревьев, на этот раз рядом с остановкой „Спорткомплекс Чайка“. Рядом с местом вырубки находится храм великомученика Георгия. Многие жители поселка „Приокский“ знают это уютное место и приходят туда не только на службу, но и просто посидеть на лавочке в тени деревьев — они закрывали территорию храма от шума и пыли с дороги», — сообщается в одном из постов.

Автор добавляет, что сейчас возле храма пыль, выхлопные газы и прочие «радости» будут отравлять жизнь людям.

«Зверство с деревьями продолжается… Хорошие, красивые деревья, создававшие уют, украшающие улицы, не мешающие каким-либо проводам, тупо спилили, высадки новых произведено не было. Рядом стоит американский клен, обвивший провода, — его не тронули. Кто-то может объяснить, что происходит в городе?» — возмутился другой горожанин.