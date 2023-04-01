Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
10°
Пнд, 03
12°
ЦБ USD 77.32 0.23 01/04
ЦБ EUR 84.11 0.35 01/04
Нал. USD 76.3 / 78.6 01/04 08:00
Нал. EUR 82.7 / 78.6 31/03 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
1 917
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
4 032
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
6 716
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
9 617
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанцы возмутились «варварской» обрезкой деревьев в городе
Жителей Рязани возмутила обрезка деревьев в городе. Посты об этом в субботу, 1 апреля, появились в соцсетях.

Жителей Рязани возмутила обрезка деревьев в городе. Посты об этом в субботу, 1 апреля, появились в соцсетях.

«В городе продолжается варварская обрезка деревьев, на этот раз рядом с остановкой „Спорткомплекс Чайка“. Рядом с местом вырубки находится храм великомученика Георгия. Многие жители поселка „Приокский“ знают это уютное место и приходят туда не только на службу, но и просто посидеть на лавочке в тени деревьев — они закрывали территорию храма от шума и пыли с дороги», — сообщается в одном из постов.

Автор добавляет, что сейчас возле храма пыль, выхлопные газы и прочие «радости» будут отравлять жизнь людям.

«Зверство с деревьями продолжается… Хорошие, красивые деревья, создававшие уют, украшающие улицы, не мешающие каким-либо проводам, тупо спилили, высадки новых произведено не было. Рядом стоит американский клен, обвивший провода, — его не тронули. Кто-то может объяснить, что происходит в городе?» — возмутился другой горожанин.