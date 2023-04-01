Рязанцу навязали кредит и покупку кухонного комбайна на мастер-классе по кулинарии

Житель Рязани посетил мастер-класс по кулинарии, который проходил в одном из конгресс-отелей. В итоге в ходе уговоров и под воздействием психологических манипуляций со стороны представителей продавца потребитель заключил договор купли-продажи кухонного комбайна, который демонстрировался на презентации.

Житель Рязани посетил мастер-класс по кулинарии, который проходил в одном из конгресс-отелей. В итоге в ходе уговоров и под воздействием психологических манипуляций со стороны представителей продавца потребитель заключил договор купли-продажи кухонного комбайна, который демонстрировался на презентации. О случае сообщил Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области.

Мужчина обратился в консультационный центр для потребителей и рассказал, что пошел на мастер-класс после телефонного звонка. Собравшимся на презентации внушали, что им повезло получить уникальный кухонный комбайн и уникальные подарки.

Стоимость товара была около 150 тысяч рублей якобы с учетом большой скидки. Так как денег у рязанца не было, ему навязали кредитный договор.

Дома мужчина осмотрел кухонный комбайн и засомневался в его качестве, так как товар отличался от оригинального фото. Он попытался вернуть его продавцу, но из-за «гастрольного» способа реализации продукции не смог этого сделать.

В консультационном центре для потребителей рязанцу помогли составить претензию в адрес продавца. Выяснилось, что мужчине не предоставили информацию о товаре в установленном законом порядке. В этом случае потребитель вправе в разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата денег за товар и возмещения других убытков.

В результате продавец посчитал требования законными и обоснованными и вернул деньги покупателю.

Напомним, ранее в Рязанской области 24 человек обманула фирма по изготовлению кухонь.