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Россиянам рассказали, когда лучше «переобувать» машину
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, когда автовладельцам лучше сменить зимнюю резину. Об этом он рассказал РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, когда автовладельцам лучше сменить зимнюю резину. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, менять шины у автомобиля на юге России можно после 5 апреля, москвичам следует подождать до 10 апреля.

«На юге России после 5-го числа уже можно переобуваться, в Москве — до 10 апреля нецелесообразно», — отметил Вильфанд.

Синоптик добавил, что менять зимнюю резину на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже +5 градусов.