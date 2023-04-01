Президент подписал Указ о назначении судей в Рязани

Президент Владимир Путин подписал Указ, согласно которому три судьи в Рязани получили новые назначения. Документ от 31 марта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал Указ, согласно которому три судьи в Рязани получили новые назначения. Документ от 31 марта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместителем председателя Железнодорожного суда Рязани на шесть лет назначен Александр Буторин. В Советском районном суде Рязани должности получили Татьяна Кривцова и Елена Рябинкина. Срок полномочий новых судей не ограничен.

Напомним, ранее новые должности получили шесть судей.