Минцифры: изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о мобилизации

Последние изменения на «Госуслугах» никак не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации. На портале сохраняется функция отписки от сообщений госорганов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Последние изменения на «Госуслугах» никак не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации. На портале сохраняется функция отписки от сообщений госорганов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом сообщает ТАСС.

«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов», — написал министр в одном из IT-чатов в Telegram.

Напомним, накануне стало известно, что на портале «Госуслуги» пользователям сайта и приложения убрали функцию удаления учетной записи. Позднее Минцифры объяснило, что функцию отключили из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов пользователей.