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В Венгрии заявили об обсуждении в ЕС отправки миротворческих войск на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об обсуждении в ЕС отправки «войск миротворческого типа» на Украину. Об этом он сообщил в программе радиостанции Kossuth.

По его мнению, это чревато прямым столкновением с Россией. Он отметил, что «европейские лидеры уже спокойно ведут разговоры о том, смогут ли страны Евросоюза направить [на Украину] какие-то войска по типу миротворческих», и это станет переходом еще за одну черту.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что Запад направляет на Украину более мощные системы вооружений для продолжения военных действий против против. Поэтому, по мнению Орбана, третья мировая война не является «каким-то литературным преувеличением», а реальной опасностью.