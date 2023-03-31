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В Рязанской области скончалась активист ветеранского движения Магдалина Ваганова

В Рязанской области ушла из жизни активная участница ветеранского движения Магдалина Ваганова, сообщается в газете «Рязанские ведомости».

Отмечается, что Ваганова Магдалина Серафимовна долгое время возглавляла первичную группу по улице Белякова.

«Мы потеряли верного друга, чуткого товарища. Светлая память об этой замечательной женщине останется в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной», — цитируют журналисты слова представителей Совета ветеранов Московского района.