В Рязанской области скончалась активист ветеранского движения Магдалина Ваганова

В Рязанской области ушла из жизни активная участница ветеранского движения Магдалина Ваганова, сообщается в газете «Рязанские ведомости».

Отмечается, что Ваганова Магдалина Серафимовна долгое время возглавляла первичную группу по улице Белякова.

«Мы потеряли верного друга, чуткого товарища. Светлая память об этой замечательной женщине останется в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной», — цитируют журналисты слова представителей Совета ветеранов Московского района.