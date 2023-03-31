Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 77.09 0.11 31/03
ЦБ EUR 83.76 0.27 31/03
Нал. USD 76.85 / 78.9 31/03 11:55
Нал. EUR 83.85 / 78.9 31/03 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Вчера 09:30
903
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
3 072
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
5 886
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
8 753
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области с 31 марта по 2 апреля пройдут масштабные рейды ГИБДД

Сотрудники ГИБДД с 31 марта по 2 апреля включительно проведут рейды по выявлению нарушений ПДД со стороны водителей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Правоохранители планируют массово останавливать транспорт, проверяя водителей на соблюдение всех правил.

Госавтоинспекция просит рязанцев не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые нарушают ПДД. Пожаловаться можно по номеру 112 или на сайте инспекции в разделе «Прием обращений».