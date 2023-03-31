В Рязанской области с 31 марта по 2 апреля пройдут масштабные рейды ГИБДД

Сотрудники ГИБДД с 31 марта по 2 апреля включительно проведут рейды по выявлению нарушений ПДД со стороны водителей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Правоохранители планируют массово останавливать транспорт, проверяя водителей на соблюдение всех правил.

Госавтоинспекция просит рязанцев не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые нарушают ПДД. Пожаловаться можно по номеру 112 или на сайте инспекции в разделе «Прием обращений».