В Рязанской области 24-х человек обманула фирма по изготовлению кухонь

В Рязанской области 24 человека обратились в полицию с заявлением об обмане со стороны мебельной компании, сообщает региональное УМВД.

Рязанцы рассказали, что они в период с июля 2021 года по август 2022 года сделали заказ в интернет-магазине кухонных гарнитуров, оплатили его, но мебель не получили. Общий ущерб, нанесенный людям, составил более миллиона рублей.

Отмечается, что офис компании располагается в Рязани на улице Татарская.

В отношении нескольких сотрудников фирмы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ). Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.