В Рязанской области 21 управляющая компания лишилась лицензий

В Рязанской области лишены лицензий 21 управляющая компания. Об этом 30 марта сообщила начальник Госжилинспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк.

Отмечается, что процедуру продления лицензий вошли 124, тогда как всего в регионе насчитывается около 190 компаний. Чиновница пообещала озвучить список тех, кому не продлено разрешение на работу, после окончания процедур.

Она добавила, что жителям не стоит беспокоиться, что их дом останется без УК. У них будет время выбрать другую фирму.

Ранее губернатор Павел Малков отмечал, что в Рязанской области очень много управляющий компаний, и что некоторые из них могут лишится лицензии.