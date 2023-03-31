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В Рязани задержали разыскиваемого 43-летнего мужчину

В Рязани полицейские задержали 43-летнего мужчину, который отказался нести наказание за совершенное преступление. Об этом 31 марта сообщает региональное УМВД.

Ранее мужчину осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Суд назначил ему 260 часов обязательных работ, из которых он отработал не все. После этого рязанцу ужесточили наказание — приговорили к лишению свободы в колонии-поселении. Мужчина должен был прибыть туда самостоятельно, однако он этого не сделал и исчез.

«Сотрудники ППСП, приближаясь к указанному дому на улице Молодцова, заметили мужчину, похожего на разыскиваемого. Этот прохожий, увидев полицейских, прибавил шаг. Наряд ППСП остановил прохожего и выяснил, что это — разыскиваемый рязанец», — сообщили в УМВД.

Полицейские задержали мужчину и передали инициаторам розыска.