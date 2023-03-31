В Рязани провели рейды по незаконной парковке на зеленых зонах

Сотрудники администрации Рязани проводят рейды по незаконной парковке на зеленых зонах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 27 по 31 марта было зафиксировано 74 нарушения правила парковки. С начала сезона их насчитывается уже 115.

Мэрия напоминает, что на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка машин или другого вида транспорта на тротуарах, детских игровых и спортивных зонах, благоустроенных площадках, а также контейнерных.

Отмечается, что рейды по выявлению нарушителей парковки будут продолжены.