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В Рязани помоют памятники и фонтаны

В Рязани помоют памятники, тротуары, фонтаны и разделительные ограждения. Об этом сообщила городская администрация.

Помывку проведут в рамках месячника по благоустройству и завершат до майских праздников.

В работах планируют задействовать четыре бригады сотрудников коммунальных служб, восемь единиц спецтехники. Специалисты очистят и промоют конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перила и лестничные сходы. При необходимости объекты покрасят.

Для промывки используются автовышки, поливомоечные машины. Работы проводятся водой и спецсредствами.

Тротуары помыли по одной стороне Первомайского проспекта, на Соборной площади до улицы Ленина, на улице Кремлевский Вал, на участке по одной стороне от улицы Ленина до площади Театральной и на других центральных улицах. В ближайшие дни помоют пешеходную зону улицы Почтовой и перейдут к общественным пространствам.

Также специалисты помоют городские памятники, приведут в порядок прилегающие территории, высадят цветы.

С фонтанов, находящихся на балансе Дирекции благоустройства, снимут кожухи и проверят состояние оборудования. Речь идет о фонтанах на площадях Соборной, Театральной, Победы, Московском шоссе, а также на площади Ленина (два фонтана) и у Цирка (два фонтана).