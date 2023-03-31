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В Рязани на остановке «Технониколь» обнаружили труп 68-летнего мужчины

На окраине Рязани утром 31 марта обнаружили труп пенсионера. Об этом сообщает «МК в Рязани».

Человек находился на остановке «Технониколь» (улица Восточный промузел). Признаков насильственной смерти на нем не было.

По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, сообщает старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по Рязанской области Даниил Линев.

Отмечается, что мужчина не имел определенного места жительства.

Фото «МК в Рязани».