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В РГАТУ прошла научная конференция о бухгалтерском учете, анализе и аудите

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ прошла научно-практическая студенческая конференция «Бухгалтерский учет, анализ и аудит: актуальные вопросы и векторы развития».

Работу конференции организовали преподаватели кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита. Ее цель — развитие научно-исследовательской деятельности студентов, практического использования результатов научных работ и поощрения талантливых ребят. Главными участниками конференции стали студенты 3-4 курсов факультета экономики и менеджмента, обучающиеся по направлению «Экономика».

Специалисты говорят, что сейчас — в эпоху цифровизации — перед бухгалтерским учетом стоят определенные сложности и новые задачи, а текущие вызовы у многих практикующих бухгалтеров создают чувство обеспокоенности в скором принижении значимости своей профессии. Это и определило выбор темы конференции.

В этот день на повестку дня вынесли вопросы, касающиеся новых федеральных стандартов, острой необходимости в финансовой информации, регулирования экономики и принятия экономических решений, внедрения в бухгалтерию и активное использование современных информационных технологий и многое другое.

В этом году было заявлено 17 докладов. Студенты продемонстрировали творческие и исследовательские способности, высокий уровень владения навыками формирования профессионального суждения, стремление находить новые, нестандартные подходы к решению профессиональных задач, а также широкий кругозор и заинтересованность в проведении научных исследований.

В скором времени материалы участников конференции опубликуют в виде сборника, с ними смогут ознакомиться все желающие.