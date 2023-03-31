Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 77.32 0.23 01/04
ЦБ EUR 84.11 0.35 01/04
Нал. USD 77.21 / 83 31/03 15:25
Нал. EUR 84 / 85.5 31/03 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Вчера 09:30
1 089
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
3 216
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
5 999
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
8 886
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Студентам РГАТУ провели экскурсию по рязанскому филиалу ФГБУ «Рослесинфорг»

Студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева 28 марта посетили Рязанский филиал ФГБУ «Рослесинфорг».

Выездное практическое занятие по предметам «Таксация леса» и «Лесоустройство» было организовано кафедрой селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии. Его цель — сформировать правильне представление о будущей профессии, закрепить полученные умения и навыки.

Студентов познакомили с новой лесоустроительной инструкцией и ее нововведениями, наглядно показали, как изменится изображение лесосек на картах в результате внедрения новшеств, а также им рассказали об особенностях современного лесоустройства. Затем ребят ждала экскурсия в музей истории лесоустройства со старинными инструментами и картами, снимками с космоса и фотографиями.

В этот день студенты узнали, что цель лесоустройства — обеспечить лесное хозяйство страны актуальной и достоверной информацией о состоянии лесного фонда.

Директор Рязанского филиала Алексей Побочный рассказал ребятам о перспективах работы лесоустроителем и пригласил студентов в Рослесинфорг для прохождения производственной практики, стажировки со последующим трудоустройством.