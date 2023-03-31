Студентам РГАТУ провели экскурсию по рязанскому филиалу ФГБУ «Рослесинфорг»

Студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева 28 марта посетили Рязанский филиал ФГБУ «Рослесинфорг».

Выездное практическое занятие по предметам «Таксация леса» и «Лесоустройство» было организовано кафедрой селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии. Его цель — сформировать правильне представление о будущей профессии, закрепить полученные умения и навыки.

Студентов познакомили с новой лесоустроительной инструкцией и ее нововведениями, наглядно показали, как изменится изображение лесосек на картах в результате внедрения новшеств, а также им рассказали об особенностях современного лесоустройства. Затем ребят ждала экскурсия в музей истории лесоустройства со старинными инструментами и картами, снимками с космоса и фотографиями.

В этот день студенты узнали, что цель лесоустройства — обеспечить лесное хозяйство страны актуальной и достоверной информацией о состоянии лесного фонда.

Директор Рязанского филиала Алексей Побочный рассказал ребятам о перспективах работы лесоустроителем и пригласил студентов в Рослесинфорг для прохождения производственной практики, стажировки со последующим трудоустройством.