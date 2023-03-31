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Спрос на путевки в санатории среди членов Профсоюза работников здравоохранения вырос на 82%

Отпуск является поистине долгожданным особенно для медицинских работников, активная и напряжённая ежедневная деятельность которых требует восстановления сил. Как не допустить выгорания и не дать организму дать сбой? Об этом заботятся в Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Специалисты областной организации каждый год наращивают обороты в предоставлении возможности работникам отрасли здравоохранения отдохнуть с пользой для организма. В 2022 году организация расширила возможность предоставления льготных путёвок на оздоровление и отдых членам Профсоюза и членам их семей. В результате спрос на их приобретение увеличилсяпо сравнению с 2021 годом на 82,5%. Первый квартал 2023 года показал, что и в текущем году потребность в льготных путевках растет.

Регулярно специалистами областного комитета ведутся консультации с председателями первичных профсоюзных организаций по вопросу санаторно-курортного оздоровления, проводится личный приём работников-членов Профсоюза: предоставляется вся информация о здравницах, с которыми у Профсоюза заключен договор на выделение льготных путёвок, оформляются заявки. Сработниками отрасли здравоохранения также проводится индивидуальная работа по подбору места отдыха.

Практика показывает, что рязанцы, которые являются членами Профсоюза работников здравоохранения, для оздоровления чаще выбирают курорты Краснодарского края, Кавказских Минеральных вод, а также санатории Рязанской области. География же всех предложений по оздоровлению охватывает не только всю Россию, но и Беларусь и Абхазию.

Природные лечебные факторы, режим дня, диетотерапия, двигательная активность — всё это вместе с приятными скидками Профсоюза становится доступнее. Помимо обеспечения путёвками на льготных условиях, продолжается реализация программы по выплате компенсаций членам Профсоюза за отдых и лечение по постановлениям президиума областного комитета.

Предлагаем активно использовать возможности предоставления льготных путёвок для полноценного отдыха. Все актуальные предложения по оздоровлению представлены в ресурсах официального сообщества Рязанской областной организации Профсоюза ВКонтакте.