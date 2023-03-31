Рязанская мэрия провела рейды по несанкционированной торговле

Специалисты контрольно-аналитического управления мэрии провели рейды по местам несанкционированной торговли. Об этом сообщила городская администрация.

Отмечается, что за прошлую неделю за торговлю вне установленных мест составили 52 протокола об административных правонарушениях (с начала года — 484 протокола).

С лицами, занимающимися торговле, провели разъяснительную беседу о возможности размещения в местах санкционированной уличной торговли.