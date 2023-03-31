Рязанцам напомнили о необходимости вовремя сдать декларацию о доходах

В Рязанском регионе продолжается декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц. Как РЗН. инфо сообщили в пресс-службе УФНС России по Рязанской области, отчитаться о своих доходах за 2022 год и направить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны следующие категории налогоплательщиков.

Это граждане:

получившие доход от продажи недвижимости и транспортных средств, находившихся в собственности менее минимального срока владения;

получившие в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи;

получившие вознаграждения от лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по заключенным договорам, договорам гражданско-правового характера, включая договоры имущественного найма, аренды любого имущества;

получившие выигрыши от операторов лотерей, организаторов азартных игр (включая букмекерские конторы и тотализаторы).

«Задекларировать полученные в 2022 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой. Декларацию необходимо подать в налоговый орган по месту своего учёта. Представить документ можно онлайн через интернет-сервис ФНС России „ Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц “, лично или по почте. Кроме того, подать декларацию 3-НДФЛ можно в любое отделение МФЦ», — напомнила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова.

Декларацию необходимо предоставить не позднее 2 мая 2023 года, так как 30 апреля приходится на выходной день. Оплатить налог необходимо до 17 июля 2023 года (традиционный срок представления 15 июля также приходится на выходной день).

Несвоевременная подача декларации и уплата налога влекут за собой штрафные санкции.

Напомним, что декларацию 3-НДФЛ с целью получения налоговых вычетов можно подать в течение года.