Российские футболисты будут отдавать 5% своей зарплаты на развитие спортшкол

РФС установил ежегодный взнос для профессиональных футболистов. Они будут отдавать от 2% до 5% своего дохода на финансирование спортшкол и тренеров. Об этом 30 марта сообщили в исполкоме Российского футбольного союза.

«Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных», — отметили в ведомстве.