Российские футболисты будут отдавать 5% своей зарплаты на развитие спортшкол

РФС установил ежегодный взнос для профессиональных футболистов. Они будут отдавать от 2% до 5% своего дохода на финансирование спортшкол и тренеров. Об этом 30 марта сообщили в исполкоме Российского футбольного союза.
«Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что международные солидарные выплаты в случае перехода футболистов в иностранные клубы продолжат реализовывать. Игрок заплатит 5% от суммы трансфера тем школам, в которых он воспитывался от 12 до 23 лет, 0,5% — за каждый год в возрасте от 16 до 23 лет и 0,25% за каждый год в возрасте от 12 до 15 лет, поясняют «