Путин утвердил обновленную Концепции внешней политики России

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную редакцию Концепции внешней политики. Об этом сообщило ТАСС .

О подписании документа глава государства сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу, 31 марта.

Концепция внешней политики определяет главные направления, цели и задачи международной деятельности страны. Она станет своеобразной дорожной картой для МИД и других ведомств.

Президент отметил, что серьезно скорректировать документ потребовали кардинальные изменения в международной жизни. Путин подчеркнул, что новая концепция внешней политики послужит «добротной основой для дальнейшей работы в международных делах».

Глава государства назвал обновленную Концепцию взвешенным документом, который ляжет в основу практических действий страны. Он поблагодарил тех, кто непосредственно занимался разработкой документа.

Предыдущую редакцию Концепции приняли в ноябре 2016 года. Над ее обновлением работали последние несколько лет. Так, в январе 2022 года подготовленный документ вынесли на обсуждение с постоянными членами Совета безопасности, однако президент отправил его на доработку. В декабре прошлого года глава государства вновь рассмотрел на совещании с Совбезом проект обновленной концепции.