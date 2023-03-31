Путин утвердил обновленную Концепции внешней политики России

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную редакцию Концепции внешней политики. Об этом сообщило
О подписании документа глава государства сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу, 31 марта.
Концепция внешней политики определяет главные направления, цели и задачи международной деятельности страны. Она станет своеобразной дорожной картой для МИД и других ведомств.
Президент отметил, что серьезно скорректировать документ потребовали кардинальные изменения в международной жизни. Путин подчеркнул, что новая концепция внешней политики послужит «добротной основой для дальнейшей работы в международных делах».
Глава государства назвал обновленную Концепцию взвешенным документом, который ляжет в основу практических действий страны. Он поблагодарил тех, кто непосредственно занимался разработкой документа.
Предыдущую редакцию Концепции приняли в ноябре 2016 года. Над ее обновлением работали последние несколько лет. Так, в январе 2022 года подготовленный документ вынесли на обсуждение с постоянными членами Совета безопасности, однако президент отправил его на доработку. В декабре прошлого года глава государства вновь рассмотрел на совещании с Совбезом проект обновленной концепции.