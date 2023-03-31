На Солотчинском посту поймали должников за электроэнергию и газоснабжение

На Солотчинком посту ГИБДД 29 марта судебные приставы, представители «РЭСК» и «Газпром межрегионгаз Рязань» провели рейд, направленный на выявление неплательщиков и принуждение их к оплате задолженностей.

Автоинспекторы останавливали машины для профилактической проверки, а судебные приставы проверяли по базе данных, не числится ли за водителем долг. В случае выявления просроченной дебиторской задолженности, её предлагали погасить на месте.

За три часа было выявлено 12 нарушителей. На месте никто из них не согласился погасить долг. Все они были привлечены к административной ответственности. На руки им выдали требование о явке. Согласно нему, оплата должна произойти в течение суток.

Отмечается, что более 2000 абонентов задолжали «РЭСК» свыше 258 миллионов рублей.

В «Газпром межрегионгаз Рязани» имеется порядка 80 тысяч должников. Сумма просроченной задолженности составляет более 818 миллионов рублей.

Энергетики и газовики призывают вовремя оплачивать счета, чтобы не попасть в список неплательщиков в Федеральную службу судебных приставов. Подобные рейды проводятся на регулярной основе.