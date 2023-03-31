Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 77.32 0.23 01/04
ЦБ EUR 84.11 0.35 01/04
Нал. USD 77.21 / 83 31/03 15:25
Нал. EUR 84 / 85.5 31/03 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Вчера 09:30
1 089
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
3 216
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
5 999
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
8 886
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На Солотчинском посту поймали должников за электроэнергию и газоснабжение

На Солотчинком посту ГИБДД 29 марта судебные приставы, представители «РЭСК» и «Газпром межрегионгаз Рязань» провели рейд, направленный на выявление неплательщиков и принуждение их к оплате задолженностей.

Автоинспекторы останавливали машины для профилактической проверки, а судебные приставы проверяли по базе данных, не числится ли за водителем долг. В случае выявления просроченной дебиторской задолженности, её предлагали погасить на месте.

За три часа было выявлено 12 нарушителей. На месте никто из них не согласился погасить долг. Все они были привлечены к административной ответственности. На руки им выдали требование о явке. Согласно нему, оплата должна произойти в течение суток.

Отмечается, что более 2000 абонентов задолжали «РЭСК» свыше 258 миллионов рублей.

В «Газпром межрегионгаз Рязани» имеется порядка 80 тысяч должников. Сумма просроченной задолженности составляет более 818 миллионов рублей.

Энергетики и газовики призывают вовремя оплачивать счета, чтобы не попасть в список неплательщиков в Федеральную службу судебных приставов. Подобные рейды проводятся на регулярной основе.