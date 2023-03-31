Mash: Костомарова планируют перевезти в Германию для лечения и восстановления

Фигуриста Романа Костомарова планируют перевезти в Германию для лечения и восстановления. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, спортсмена ведут немецкие специалисты по телемедицине. Доктора пытаются стабилизировать состояние Костомарова. При этом отмечается, что врачей больницы в Коммунарке от работы с фигуристом отстранили.

Также к спортсмену допускают ограниченное число лиц, чтобы не допустить утечек.

Напомним, Олимпийский чемпион 2006 года находится в больнице с января. Он пережил несколько ампутаций.

Фото из соцсетей Романа Костомарова