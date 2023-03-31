«Cбербанк» отменил комиссию за денежные переводы для участников СВО

«Cбербанк» отменил комиссию за денежные переводы для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом сообщил « Коммерсант » со ссылкой на пресс-службу компании.

Также на время СВО отменена комиссия на все виды рублевых переводов: по карте, телефону или счету — для солдатов, получающих деньги на карту «Сбербанка».

В сообщении банка указано, что опция реализована во всех дистанционных каналах. Отмечается, что деньги можно переводить клиентам других банков в пределах России, а также через систему быстрых платежей в пределах лимитов.

Функция переводов без комиссии для клиентов-участников СВО подключается автоматически. В кредитной организации объяснили, что в мобильном приложении в разделе «Профиль — У вас подключено» появится опция «Переводы без комиссии».