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Бастрыкин поручил возбудить дело после конфликта жительницы Рязанской области с мигрантами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обращения жительницы Рязанской области. Она заявила о том, что мигранты применили в отношении нее насилие, пишет пресс-служба следкома.

Жительница региона обратилась в орган через аккаунт информационного центра СК России. Она не согласилась с результатами установления обстоятельств конфликта, произошедшего в Скопине между ней и рабочими-мигрантами из Закавказья в декабре 2022 года. Тогда у женщины возникли вопросы о необходимости укладки асфальта зимой в неподходящие условия. В ответ рабочие повредили ей руку. Женщине пришлось восстанавливать ее более трех месяцев. Виновных к ответственности не привлекли до сих пор.

Бастрыкин поручил главе рязанского управления Следкома Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело, представить доклад об установленных обстоятельствах, а после расследования — о его результатах.

Исполнение проконтролируют в центральном аппарате ведомства.