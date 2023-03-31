Автомобильная пробка под Ростовом растянулась на 39 километров

В Ростовской области выпало большое количество снега, из-за чего произошел транспортный коллапс. На данный момент длина пробки около 40 километров. У людей заканчивается вода, еда и бензин, сообщает 31 марта Telegram-канал SHOT.

Пробка образовалась на трассе М4 «Дон». Там развернули восемь мобильных пунктов питания и семь пунктов временного размещения. Организовано несколько маршрутов доставки продуктов.

Многие водители находятся в пробке уже более 15 часов. Водители фур пускают погреться владельцев легковушек, а местные жители зовут к себе переночевать. Также на месте работают волонтеры.

На трассу выезжали сотрудники МЧС, они разрезали металлические барьерные ограждения, чтобы машины могли развернуться и поехать в обратную сторону.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пробка сократилась с 60 до 39 километров.