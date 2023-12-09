В Свердловской области при пожаре погибли два человека

В Свердловской области при пожаре погибли два человека. Об этом сообщило издание «Вечерний Краснотурьинск».

Инцидент произошел в Краснотурьинске около пяти часов утра. Горел одноэтажный деревянный жилой дом на улице Южной.

Во время тушения нашли тела 38-летнего мужчины и 34-летней женщины. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. Отмечается, что сгорела кровля, повреждены чердачное перекрытие, внутренняя отделка.

Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, вызванное перегрузкой сети.

В тушении участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар ликвидировали за 20 минут. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены через полтора часа с момента прибытия огнеборцев.