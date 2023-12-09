В Совфеде назвали дату обсуждения закона о запрете телефонов в школах

Законом запрещается использовать смартфоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.

Совфед обсудит на заседании в среду, 13 декабря, закон об ограничении использования телефонов в школе. Об этом сообщило РИА Новости.

Законом запрещается использовать смартфоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.

Законом также вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах школ с 1 сентября 2024 года.

Ранее в Госдуме приняли закон об ограничении использования телефонов в школах.