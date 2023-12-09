В Рязани выставили на продажу здание за 170 миллионов рублей
Объект располагается на улице Николодворянской.
В Рязани выставили на продажу здание за 170 миллионов рублей. Объявление разместили на «Авито».
Основной дом площадью 1515 кв.м. располагается на улице Николодворянской, дом № 10. Отмечается, что объект пятиэтажный.
Второе здание площадью 324 кв.м. находится на той же улице под восьмым номером дома. Постройка трехэтажная.
Кроме того, на участке установлены каскады лестниц и забор.
Фото: «Авито»