В Рязани на три дня сделают проезд по платному путепроводу в часы пик бесплатным

В Рязани 18, 20 и 22 декабря проезд по путепроводу с 7:00 до 9:00 по направлению из города и с 17:00 до 19:00 по направлению в город будет бесплатным. Об этом сообщается на сайте проекта.

В Рязани 18, 20 и 22 декабря проезд по путепроводу в Соколовке с 7:00 до 9:00 по направлению из города и с 17:00 до 19:00 по направлению в город будет бесплатным. Об этом сообщается на сайте проекта.

ЗАО РПД 11, 13, 15, 18, 20, 22 декабря будет проводить замеры характеристик транспортного потока перед путепроводом в часы пик с 6:30 до 9:30 по направлению из города и с 16:30 до 19:30 по направлению в город.

Для оценки текущей ситуации и выработки наиболее эффективного решения проблемы заторов 18, 20 и 22 декабря проезд по путепроводу в утренние и вечерние часы-пик сделают бесплатным.

По результатам экспериментов совместно с администрацией Рязани определят меры, как увеличить пропускную способность РПД и примыкающей к ней улично-дорожной сети.