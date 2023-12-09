В России вновь открылся магазин с товарами Adidas

В октябре прошлого года Adidas объявил о прекращении деятельности в России, а в августе 2023-го гендиректор Adidas AG Бьорн Гульден сообщил, что компании осталось продать 100 магазинов в РФ.

В Москве в субботу, 9 декабря, вновь открылся магазин с товарами Adidas. Его площадь — более 1000 квадратных метров. Там также будут представлены товары Adidas Originals и Reebok, сообщается на сайте российской мультибрендовой сети магазинов спортивной одежды и обуви Sport Point.

Уточняется, что это самый крупный магазин с продукцией Adidas в России.

В октябре прошлого года Adidas объявил о прекращении деятельности в России, а в августе 2023-го гендиректор Adidas AG Бьорн Гульден сообщил, что компании осталось продать 100 магазинов в РФ.