В России предложили создать школу отцовства вместо семьеведения
«Нам надо просить наших мужчин организовать школу отцовства», — рассказала сенатор Ольга Епифанова.
В России предложили создать школу отцовства вместо семьеведения. Об этом сообщили в Telegram-канале «Газета.ру».
"Нам надо просить наших мужчин организовать школу отцовства", — рассказала сенатор Ольга Епифанова.
По ее словам, преподавать дисциплину и передавать собственный опыт следует многодетным отцам и тем, «кто очень хорош в семьях».
Ранее сообщалось, что в российских школах может появиться семьеведение.