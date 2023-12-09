В России предложили создать школу отцовства вместо семьеведения

«Нам надо просить наших мужчин организовать школу отцовства», — рассказала сенатор Ольга Епифанова.

В России предложили создать школу отцовства вместо семьеведения. Об этом сообщили в Telegram-канале «Газета.ру».

"Нам надо просить наших мужчин организовать школу отцовства", — рассказала сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, преподавать дисциплину и передавать собственный опыт следует многодетным отцам и тем, «кто очень хорош в семьях».

Ранее сообщалось, что в российских школах может появиться семьеведение.