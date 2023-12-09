В Ленобласти многодетная мать насмерть задавила новорожденного сына

В Ленинградской области многодетная мать насмерть задавила своего новорожденного сына во сне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Ленинградской области многодетная мать насмерть задавила своего новорожденного сына во сне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Трагедия произошла в деревне Рабитицы в ночь на субботу, 9 декабря. Женщина обнаружила мертвого сына в кровати и вызвала скорую. Врачи констатировали смерть ребенка.

Известно, что женщина спала в одной кровати с месячным сыном. Во время сна она придавила ребенка своим телом, он скончался от удушения.

У 31-летней женщины есть еще четверо детей.