В Донецке шесть человек пострадали из-за сброса взрывчатки с украинского БПЛА

Инцидент произошел в Петровском районе на улице Добровольского.

В Донецке шесть человек пострадали из-за сброса взрывчатки с украинского БПЛА. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по улице Добровольского (ТК „Галактика“) ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 г. р., а также женщина 1982 г. р.», — написал он.

Ранее Кулемзин рассказал, что в Донецке при обстреле ВСУ пострадала 81-летняя женщина.