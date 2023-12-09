В Челябинске двое детей погибли при пожаре в частном доме

В садовом доме СНТ «Аэропорт-2» в Челябинске погибли два ребенка, пострадали еще три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В садовом доме СНТ «Аэропорт-2» в Челябинске погибли два ребенка, пострадали еще три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось открытое горение, обрушилась кровля дома. В результате ЧП погибла четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Пострадали двое взрослых и восьмилетний мальчик.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание тепловентилятора. На месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.